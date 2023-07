Tg News – 26/7/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Bollini rossi per Bari e Catania, nessuno per domani - Mar Mediterraneo registra picco di temperatura: 28,71 gradi - Santanchè in aula per la mozione di sfiducia - Milano, accoltellato mentre porta a passeggio il cane - Chiesti 7 anni e 3 mesi per il cardinale Becciu - Arriva Osservatorio Multe, verifiche su sanzioni e autovelox - L’Italia va verso lo stato di emergenza in 5 regioni - Previsioni 3B Meteo 27 Luglio gsl