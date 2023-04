Tg News – 26/4/2023

In questa edizione: - Concorsi truccati in due Università milanesi - Verona, accoltella a morte i genitori, arrestato - Ucciso per strada a Genova dopo una lite - Trafficanti di migranti, 25 fermi a Catania - Berlusconi, ottimale e convincente ripresa - Ue, compromesso sul nuovo patto di stabilità - Ricostruzione dell’Ucraina, a Roma conferenza bilaterale - Previsioni 3B Meteo per il 27 Aprile mrv