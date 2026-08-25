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Tg News – 25/8/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Il Capo della Cia atterra a Mosca su un aereo militare - Il Cremlino respinge il piano di pace di Zelensky - Taglia Usa da 10 milioni di dollari sui Pasdaran - Bagnino muore insieme al bagnante che stava soccorrendo - Valditara: “Italiano sia obbligatorio per genitori studenti stranieri” - Ex Ilva, in gara anche quarto grande operatore europeo - Carburanti, verso proroga dello sconto delle accise - Dieci anni fa il sisma del Centro Italia, Meloni accelera sulla ricostruzione - Previsioni 3B Meteo 26 Agosto azn