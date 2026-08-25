Philip Morris, Frega “Innovazione e qualità partono sempre dai territori”

RIMINI (ITALPRESS) - "Oggi nel mondo vincono prodotti che sono o di alta qualità o fortemente innovativi. L'innovazione e la qualità partono sempre dai territori". Lo ha detto alla ITALPRESS Pasquale Frega, presidente e amministratore delegato di Philip Morris Italia, a margine di un convegno al Meeting di Rimini. "Il Made in Italy sta consentendo a una grande corporation internazionale di cambiare", ha spiegato Frega, sottolineando il ruolo dell'Italia nel percorso di trasformazione di Philip Morris. xi5/ads/mca2