Giochi Mediterraneo, Rizzi oro nelle bocce “Vogliamo le Olimpiadi”

TARANTO (ITALPRESS) - "Ho dominato verso la fine, sì. Però all'inizio è stata dura". Diego Rizzi racconta così la sua medaglia d'oro conquistata ai Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Il campione azzurro ha dovuto affrontare una finale combattuta, decisa soltanto nella seconda parte della sfida. "Sono partito bene, anche il mio avversario. È stata una battaglia punto a punto fino a quasi metà gara. Poi è vero, ho tirato meglio di lui e sono riuscito un po' a scappare. Quando prendi vantaggio nel tiro di precisione è difficile poi recuperare". Rizzi ha quindi commentato l'importanza dei Giochi del Mediterraneo per una disciplina che continua a inseguire il riconoscimento olimpico. "Non essendo uno sport olimpico, le bocce ai Giochi del Mediterraneo raggiungono l'apice. È un peccato, però ci stanno provando. Speravamo in Parigi 2024, sinceramente pensavamo di avere delle buone chance, ma è passato". Lo sguardo dell'azzurro resta rivolto al futuro e al sogno olimpico. "Adesso guardiamo avanti, noi facciamo il nostro e poi si vedrà. Se riusciamo a finire alle Olimpiadi, ci andiamo molto volentieri". Infine, la dedica per una medaglia dal grande valore personale. "Alla mia ragazza, sempre con me, ai miei genitori, grazie ai quali gioco da quando ero piccolo e che mi hanno fatto conoscere questo sport. E poi a tutte le persone che mi vogliono bene. Non troppe, ma quelle importanti". xt8/gm/azn