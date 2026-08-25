Acri, Azzone “5 per mille iniziativa di grande successo, oggi vale 600 milioni”

RIMINI (ITALPRESS) - "Il 5 per mille è stata un'iniziativa di grandissimo successo. Gli ultimi dati parlano di 600 milioni di euro, che sono una base fondamentale per mantenere in vita il Terzo settore e il volontariato". Lo ha detto Giovanni Azzone, presidente di Fondazione Cariplo e Acri, intervistato da ITALPRESS a margine del Meeting di Rimini, dove è intervenuto al convegno "Il futuro del welfare a vent'anni dal 5X1000".(ITALPRESS) trl/xi5/azn/