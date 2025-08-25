Home Video News Cronaca Tg News – 25/8/2025
Tg News – 25/8/2025
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Gaza, raid su ospedale Nasser, 20 vittime, 5 giornalisti - Berlino: “Ucraina potrà contare su di noI” - Maltempo Romagna, la conta dei danni a Milano Marittima - Ripartita nave da crociera in avaria al largo di Ponza - Donna denuncia violenza in un parco di Roma - Giovane trovato morto davanti a pc con maschera antigas - Corte Conti: riscosso solo 17,7% dell’evasione scoperta - Meeting Rimini, Scholz “Qui ci si confronta senza pregiudizi” - Previsioni 3B Meteo 26 Agosto azn