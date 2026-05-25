Tg News – 25/5/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - De Luca in testa a Salerno, a Venezia, Arezzo e Reggio C. avanti centrodestra - Ebola, nel Comasco attivato il protocollo sanitario - Derby Torino, tifoso ferito, 8 ultrà arrestati, 11 Daspo - Garlasco, la difesa di Sempio deposita consulenze su Dna e impronta - Trump: “L’accordo con l’Iran o sarà grandioso o non ci sarà” - Arriva l’enciclica di Leone XIV: “Rimaniamo umani” - Caldo anomalo in tutta Europa, allerta gialla a Parigi - Clerkenwell Design Week, il Made in Italy conquista Londra - Previsioni 3BMeteo 26 Maggio azn