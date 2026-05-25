Comunali, Fontana “Centrodestra presente ovunque, mistificato esito referendum”

MILANO (ITALPRESS) - "A Venezia e Lecco pare che le cose stiano andando bene. A Origgio abbiamo vinto ancora una volta, per ora però è difficile fare dei commenti adesso perché sono veramente pochissime le sezioni già scrutinate per cui aspettiamo. Però siamo significativamente presenti ovunque con grandi speranze". Così il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a margine di un evento all'Università Statale di Milano ha commentato i primi risultati delle elezioni amministrative. Alla domanda se i risultati smentiscano le voci della vigilia su difficoltà per il centrodestra dopo la sconfitta al referendum, Fontana ha risposto che "l'errore commesso è questo valore di carattere politico che non ha assolutamente. Sul referendum c'è stata una mistificazione della realtà e chi ha saputo mistificare bene la realtà ha ottenuto un consenso da parte di gente che purtroppo pensava di parlare di una cosa, mentre in realtà si parlava di un'altra". xh7/fsc/mca1