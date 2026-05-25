Ebola, Bertolaso “Su casi sospetti attivati accertamenti e procedure”

MILANIO (ITALPRESS) - "Sulla base dei risultati di laboratorio sapremo se questi pazienti possono essere rimandati a casa perché non hanno l'Ebola oppure se dobbiamo adottare le misure condivise con il ministero della Salute e con l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Se, come mi auguro e penso, saranno due casi negativi di Ebola, vorrà dire che avranno contratto la malaria. In caso di positività all'Ebola, scatteranno tutte le misure di isolamento totale più gli interventi con tutti i contatti che hanno avuto dal loro rientro". Così l'assessore al Welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso, nel corso di una conferenza stampa su due casi sospetti di Ebola. xh7/sat/gtr