Tg News – 25/10/2021

In questa edizione: - Maltempo, 580 interventi dei Vigili del Fuoco in 24 ore in Sicilia e Calabria - Covid-19, Ema studia dati pillola antivirale Molnupiravir - Coldiretti: Export alimentare italiano da record nei primi 8 mesi del 2021 - Scuola: no a voti e pagelle a dirigenti scolastici e insegnanti gtr/red