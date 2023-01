Tg News – 25/1/2023

In questa edizione: - “Ndrangheta”, operazione del Ros in Calabria: 11 persone coinvolte - Sciopero dei benzinai, associazioni divise. Protesta sarà meno dura - Processi lumaca, in Italia 10 volte più lunghi della media Ue - Guerra in Ucraina, dagli Usa 30 tank a Kiev abr/gtr/gsl