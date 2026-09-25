Prevenzione e salute animale, cresce la consapevolezza degli italiani

ROMA (ITALPRESS) - La prevenzione veterinaria è una pratica diffusa tra i proprietari di animali in Italia, ma si conosce ancora poco il legame tra salute animale, umana e ambientale. Secondo una ricerca condotta da YouTrend per Aisa-Federchimica, il 77% dei proprietari effettua visite veterinarie preventive. Il 34% lo fa almeno ogni sei mesi e un altro 34% circa una volta l'anno. mec/mgg/gsl