Ranieri “Incertezza su vertici Figc non mi pesa, pensiamo al campo”

ROMA (ITALPRESS) - “Se mi pesa l’incertezza sui vertici federali? No, nemmeno nella programmazione. Noi andiamo avanti, sono uomo di campo e dobbiamo fare bene in campo. Gli altri facessero quello che reputano giusto”. Lo ha detto il presidente del Club Italia e direttore tecnico azzurro Claudio Ranieri a margine dell'iniziativa "Il calcio torna in piazza", al quartiere Garbatella a Roma, rispondendo ad una domanda sul caso tesseramento che riguarda il presidente della Federcalcio, Giovanni Malagò. Sono passati circa due mesi dalla sua nomina: “Mi occupo di tante cose, alcune più da vicino, altre meno, perché il lavoro è tantissimo. Per fortuna ho validi sostituti che possono aggiornarmi su tutte le materie”, ha aggiunto Ranieri. mec/glb/azn