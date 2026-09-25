Malagò “Non devo dare altri messaggi, tutto molto chiaro”

ROMA (ITALPRESS) - "Non devo dare altri messaggi, è tutto molto chiaro. Non devi ragionare in termini di unanimità ma la stragrandissima maggioranza, anche di chi rappresenta il mondo dei media, ha le idee molto chiare e ha fatto presente i desiderata". Così il presidente della Figc, Giovanni Malagò, a margine dell'iniziativa "Il calcio torna in piazza", a proposito del caso tesseramento che lo riguarda. mec/glb/azn