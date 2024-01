Tg News – 24/1/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Migliaia di persone ai funerali di Gigi Riva - Aereo militare russo abbattuto al confine con Ucraina - Crosetto “In arrivo 100 bambini da Gaza per ricevere cure” - Mattarella “Istruzione chiave per garantire libertà e pace” - Alessia Pifferi, indagate psicologhe e legale madre - Costringe fidanzata 16enne a prostituirsi per droga, arrestato - Limite velocità Bologna, interviene il Ministero Trasporti - Question Time alla Camera, duro scontro Meloni-Schlein su sanità - Previsioni 3B Meteo 25 Gennaio /gtr