Tg News – 23/6/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Israele attacca i simboli del potere in Iran - Carburanti e guerra in Iran, benzina si impenna - Massiccio attacco di droni su Kiev - Sterpin: “Tutti hanno cercato Liliana Resinovich tranne uno” - Incidenti sul lavoro, 2 morti in Lombardia - Arrestati 3 poliziotti per rapina durante perquisizione - Addio ad Arnaldo Pomodoro, maestro della scultura moderna - Meloni: “Le priorità cessate il fuoco a Gaza e negoziati sull’Iran - Previsioni 3B Meteo 24 Giugno azn