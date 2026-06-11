Tajani “Mediterraneo al centro del nostro interesse”

ROMA (ITALPRESS) - "Il Mediterraneo è al centro del nostro interesse, è il grande ponte tra noi e il continente africano. Purtroppo è un mare su cui si affacciano troppi Paesi in guerra, ora bisogna costruire la pace". Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine di un convegno alla Luiss. "È un mare fondamentale anche per il trasporto marittimo e il nostro export". xq8/col4/azn/red