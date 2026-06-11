Sud: Minnella “Importante contrastare lo spopolamento e la sua narrazione”

“È importante contrastare lo spopolamento, ma è importante anche farlo dal punto di vista della narrazione perché lavorare su chi resta e contrasta quotidianamente lo spopolamento, come i sindaci, le pmi, le scuole, le università e le tante associazioni, è molto importante per toglierli dall’isolamento”. Lo afferma Fabrizio Minnella, responsabile comunicazione e relazioni esterne della Fondazione con il Sud, in occasione della prima edizione del Premio “Comune Vivo” promosso dalla Fondazione con il Sud in collaborazione con ANCI, presso il Forum PA 2026. “La campagna ‘Sud Vivo’ ha proprio questo obiettivo; il premio serve anche a riconoscere ai sindaci dei piccoli Comuni” il lavoro quotidiano “per contrastare, anche nel piccolo, questo tema”, aggiunge (ITALPRESS) xb1/col4/azn/red