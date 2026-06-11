Tg News – 11/6/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Iran, Trump: “Colpiremo duramente anche stanotte” - La Russia colpisce l’Ucraina con 221 droni e 2 missili Iskander - Dopo tre anni la Bce alza i tassi al 2,25% - A Viareggio travolse e uccise il ladro con il Suv: 18 anni - Dassilva: “Grazie alle mie mogli ho retto al carcere” - Illeso Pier Silvio Berlusconi dopo incidente d’auto - Il Papa alle Canarie, storico discorso sui migranti - Meloni alla Camera: “La difesa dei nostri interessi in Europa” - Previsioni 3B Meteo 12 Giugno azn