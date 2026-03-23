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Tg News – 23/3/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Referendum giustizia, vince il No, Meloni “Rispettiamo il voto” - Landini “Nuova Primavera per il Paese, festeggiamo in piazza” - Parodi si dimette da Presidente Anm per “motivi personali” - Trump “Accordo con l’Iran, intesa su quasi tutti i punti” - Le borse europee invertono le rotte, petrolio in forte calo - In Sardegna nessuna decadenza per governatrice Todde - Ora legale permanente, via libera della Camera all’iter - Libri, "Il XX secolo non è finito" apre gli incontri di Banca del Fucino - Previsioni 3B Meteo 24 Marzo gsl