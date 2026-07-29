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Un doppio oro da favola con le squadre per l’Italscherma ai Mondiali
HONG KONG (CINA) (ITALPRESS) - Un doppio oro da favola per l'Italscherma ai Mondiali di Hong Kong. A trionfare, nella prima giornata dedicata ai team event, sono i fiorettisti e le sciabolatrici. Sulle pedane della AsiaWorld-Arena, il poker azzurro di fiorettisti formato da Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Martini e Tommaso Marini, con il ct Simone Vanni in panchina, supera di fila Malesia, Brasile ed Egitto prima di imporsi in semifinale, per 45-37, sul temibile Giappone. La finale contro i padroni di casa di Hong Kong è un capolavoro: gli azzurri sono più forti di tutto e vincono in rimonta per 45-44, bissando il titolo iridato di Tbilisi 2025. Fa festa anche la squadra azzurra di spada femminile. Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi e Gaia Caforio, guidate dal ct Dario Chiadò, battono Australia, Svizzera e Hong Kong per poi piegare in semifinale la Corea per 45-44 e nell'assalto per l'oro l'Estonia per 31-30. mc/gtr