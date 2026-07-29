Droga, scoperto laboratorio di cocaina nel monzese, due arresti

MONZA (ITALPRESS) - Gestivano un laboratorio clandestino di stupefacenti a Giussano, nel monzese, dov'era stata da poco ultimata la preparazione di numerosi panetti destinati alla successiva distribuzione. Così il 24 luglio sono così stati colti in flagranza di reato due cittadini di nazionalità albanese, classe 1985 e 2001, ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'attività trae origine da diverse segnalazioni pervenute in merito a movimenti anomali nei pressi di un immobile abitativo del comune brianzolo. A seguito di tali indicazioni, i militari hanno avviato immediati accertamenti, predisponendo un servizio di osservazione e controllo del territorio che ha consentito di individuare i due indagati e di localizzare l'esatto appartamento a loro in uso. L'accesso eseguito dai Carabinieri all'interno dell'abitazione ha permesso di scoprire un ambiente approntato a vero e proprio laboratorio per la lavorazione della droga, dove sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro 20 panetti, per un peso complessivo di circa 23 chilogrammi di cocaina, ulteriore sostanza da taglio, altro materiale stupefacente tuttora in fase di accertamento qualitativo, nonché presse meccaniche e specifica strumentazione tecnica utilizzata per la composizione e il confezionamento delle dosi. I due sono quindi stati tratti in arresto e accompagnati presso la Casa Circondariale di Monza. (ITALPRESS). col5/gsl (Fonte video: Arma dei Carabinieri)