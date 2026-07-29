Tajani “No a riconoscimento demagogico o fittizio dello Stato Palestinese”

ROMA (ITALPRESS) - "Siamo favorevoli al riconoscimento dello Stato palestinese ma deve prima esserci uno Stato". Queste le parole del vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Prima della Riunione dell'Alleanza Globale per la risoluzione a due Stati. Per Tajani l'Italia sarà pronta a riconoscere lo Stato palestinese solo quando Hamas sarà disarmato. "Bisogna riunificare lo Stato palestinese e noi stiamo lavorando per quello, perché ci possa essere non un riconoscimento demagogico o fittizio, ma possa nascere veramente uno Stato palestinese che possa vivere in pace con Israele, che riconosca il suo diritto a esistere, uno Stato che deve essere anche riconosciuto da Israele". xu1/sat/gtr