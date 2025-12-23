Home Video News Cronaca Tg News – 23/12/2025
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Via libera del Senato alla Manovra, ora alla Camera - Caso Epstein, nuove rivelazioni su Trump - Greta Thunberg arrestata a Londra durante raduno Pro Pal - Famiglia nel bosco, bambini rimangono in comunità - Cambia Inno di Mameli, sparisce il "Sì" finale - Save the Children, povertà piaga per milioni di bambini - Luminarie, eventi e addobbi, Comuni spendono 400 milioni - Il Consiglio Regionale del Lazio approva la manovra 2026 - Previsioni 3B Meteo 24 Dicembre azn