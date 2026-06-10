Ue, accordo di partenariato economico con l’Africa subsahariana

ROMA (ITALPRESS) - L’Unione Europea e quattro Stati dell'Africa orientale e meridionale (Comore, Madagascar, Mauritius e Seychelles) hanno concluso i negoziati per un accordo di partenariato economico rafforzato. Si tratta del primo accordo di questo tipo firmato tra l'UE e i partner dell'Africa subsahariana e sarà aperto all'adesione di altri paesi dell'Africa orientale e meridionale. L’intesa mira a promuovere opportunità e diversificazione economica per entrambe le parti, sostenendo anche una più profonda integrazione economica regionale e continentale e lo sviluppo sostenibile negli Stati dell'Africa orientale e meridionale. L'accordo di partenariato economico rafforzato migliorerà la certezza del diritto e le condizioni per le imprese che forniscono servizi nei rispettivi mercati. Le imprese avranno accesso a informazioni chiare e trasparenti sulle opportunità di appalto pubblico, mentre sarà facilitato lo svolgimento di transazioni digitali e il commercio tramite mezzi elettronici senza l'applicazione di dazi doganali. La Commissione Europea deve ora presentare la sua proposta al Consiglio per la firma e la conclusione dell'accordo, prima del passaggio nel Parlamento europeo e la ratifica degli Stati interessati. sat/azn