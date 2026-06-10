IA, Benifei “Rischi per democrazia, serve app Ue per partecipazione cittadini”

BRUXELLES (ITALPRESS) - "L'Intelligenza artificiale ha dei rischi per la democrazia, pensiamo all'abuso dei deepfake usati per creare disinformazione e manipolazione politica, abbiamo davanti a noi esempi di un abuso dei sistemi per colpire la democrazia. È giusto avere limiti e strumenti come l'IAI Act che intervengono per contenere questi rischi". Lo ha dichiarato Brando Benifei, eurodeputato del Partito Democratico, intervenendo a Bruxelles al Workshop "Civic AI in the EU: strengthening citizen participation through digital tools and artificial intelligence". xf4/col4/mca3