Tg News – 23/10/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Israele: “Rinviata l’operazione di terra” - A Gaza entrano altri camion di aiuti - Elezioni Alto Adige: SVP in calo ma resta primo partito - Presidenziali Argentina: Massa e Milei al ballottaggio - Yacht fantasma si arena sulla spiaggia di Fregene - Bari, sanzione sospesa ai medici multati per troppo lavoro - Mattarella: “Umanità irresponsabile innesca spirale violenza” - Previsioni 3B Meteo 24 Ottobre gsl