Tg News – 22/6/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Schwazer e il nuovo caso doping: “Sono innocente ma non mi difenderò” - Sorelle scomparse, fermati madre, compagno e nonno per sequestro - Bimbi di 2 e 4 anni muoiono di caldo in auto in Francia - Europa oltre i 30 gradi, in Italia bollino rosso in 16 capoluoghi - Regno Unito, Starmer annuncia le dimissioni - Usa, stop a sanzioni sul petrolio iraniano per due mesi - Giovanni Malagò è il nuovo presidente della Figc - Consumi, Scalapay lancia "The Visionary Exchange” su nuove modalità di acquisto - Previsioni 3B Meteo 23 Giugno azn