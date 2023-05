Tg News – 22/5/2023

In questa edizione:

- Emilia Romagna, 5.000 interventi dei Vigili del Fuoco

- Onu, in 50 anni 12.000 disastri e 2 milioni di morti

- Grecia, Mitzotakis vince ma possibile ritorno alle urne

- Milano, tenta di rapire un bambino di 2 anni

- Polemiche per il nuovo blitz ambientalista in Fontana di Trevi

- Meta, violazione privacy, multa record da 1,2 miliardi

- Aiuti all’Emilia, Martedì i primi aiuti dal Consiglio dei Ministri

- Previsioni 3B Meteo per 23 Maggio



gtr