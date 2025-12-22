Home Video News Cronaca Tg News – 22/12/2025
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Esplosione a Mosca, muore generale, sospetti su Kiev - Via libera da Ue a nuove sanzioni amministrative contro Russia - Aggressione a 15enne, arrestati 4 minorenni a Milano - Piantedosi “Casa Pound tra primi immobili da sgomberare” - Lavoratori sottopagati, arriva norma salva-imprenditori - Nelle grandi città casa fuori da Isee fino a 200mila euro - Mattarella consegna il Tricolore agli alfieri azzurri - Meloni “Italia ascoltata perché nazione forte e autorevole” - Previsioni 3B Meteo 23 Dicembre azn