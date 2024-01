Tg News – 22/1/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - I parenti degli ostaggi irrompono nella Knesset - Chiara Ferragni, si allarga l’inchiesta per truffa - Funerali Giovanna Pedretti: “Sospetti pesanti come macigni” - Agropoli, uccide la moglie e poi si toglie la vita - Gigi Riva ricoverato dopo malore, probabile intervento al cuore - La protesta dei trattori in molte città d’Italia - Nuovo sciopero trasporti di 24 ore Mercoledì, altri disagi - Jobs Act, Consulta: legittime norme su licenziamenti collettivi - Webuild, nuova luce per la Cripta di Sant’Agnese in Agone - Previsioni 3B Meteo 23 Gennaio /gtr