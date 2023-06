Tg News – 21/6/2023

In questa edizione: - Maturità: Quasimodo, Moravia, Angela, Fallaci - Ex ministro Bianchi: “Vergognosa la traccia contro di me” - Casal Palocco: ipotesi doppio sorpasso a 160 km/h - Giro di vite del Governo sul codice della strada - Sottomarino disperso: sentiti colpi dai soccorritori - Evasori totali: la Finanza ne scova 9.000 - Sisma del 2016, accordo tra Gse e commissario per la ricostruzione - Previsioni 3B Meteo 22 Giugno /gtr