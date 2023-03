Tg News – 21/3/2023

In questa edizione: - Vittime di mafia, Mattarella: non dobbiamo smettere di vigilare - Meloni: prima del diritto a migrare c’è quello a non farlo - Mosca, intercettati due bombardieri Usa sul Mar Baltico - Francia, la rabbia in piazza dopo il voto sulle pensioni - Napoli, caccia ai killer di Francesco, 18 anni - Marsala, sequestrato laboratorio della droga con foto di Riina - Unpli, il marchio “Sagre di qualità” a 18 eventi delle Pro Loco - Previsioni del tempo 3B Meteo per il 22 Marzo /gtr