Tg News – 21/11/2025
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Piano di pace Ucraina, Zelensky “Siamo a un bivio” - Meloni a Johannesburg per il G20 - Raid israeliani a Rafah, uccisi 5 militanti di Hamas - Violenza sulle donne, polemiche su ministri Nordio e Roccella - Famiglia nel bosco, portati via i tre figli - Medicina, studenti pronti al ricorso collettivo contro il test - Sanità, rischio organico dimezzato in un Pronto Soccorso su 4 - Clima, oltre 30 Paesi minacciano di bloccare bozza accordo Cop 30 - Banca del Fucino a sostegno dell'arte, restaurata "La Visitazione" a L'Aquila - Previsioni 3B Meteo 22 Novembre mrv