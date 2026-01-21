Tg News – 21/1/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Trump a Davos: “L’Europa non va nella giusta direzione” - Parlamento Europeo sospende intesa sui dazi con gli Usa - Passa il blitz all’Eurocamera contro il Mercosur - Il marito di Federica Torzullo ha confessato femminicidio - Ritrovato a Milano il 14enne scomparso da Verona - Maltempo, chiesto stato emergenza per Calabria, Sicilia, Sardegna - Crans-Montana, Moretti: “Non ho colpe, anche io vittima” - La camera ardente per Valentino a Roma e il suo teatro aperto a Voghera - Previsioni 3B Meteo 22 Gennaio azn