Intesa Usa – Iran, Hormuz riapre, sollievo per mercati e logistica

ROMA (ITALPRESS) - La prospettiva di un ritorno alla libera navigazione nello Stretto di Hormuz può allentare uno dei maggiori fattori di rischio che hanno pesato sull’economia mondiale negli ultimi mesi. L’intesa annunciata da Washington e Teheran prevede la riapertura del passaggio marittimo, restano però da definire tempi e modalità operativi. Media di Teheran intanto si sono affrettati a precisare che l'applicazione delle tariffe resterà per il momento sospesa per 60 giorni. Il valore strategico dello stretto è enorme: secondo la U.S. Energy Information Administration, nel 2024 da Hormuz sono transitati circa 20 milioni di barili al giorno, pari a circa un quinto dei consumi mondiali di prodotti petroliferi. Da Hormuz passa inoltre circa il 20 per cento del commercio globale di gas naturale liquefatto. La chiusura dello stretto, scattata dopo l'inizio della guerra, ha provocato mesi di forte instabilità. Molte compagnie hanno evitato l'area, il traffico marittimo si è ridotto drasticamente e i mercati energetici hanno registrato forti tensioni, con ripercussioni sui costi di trasporto, sulle assicurazioni navali e sui prezzi delle materie prime. L'annuncio dell'accordo ha avuto un effetto immediato: il prezzo del petrolio è sceso sui mercati internazionali e gli investitori hanno accolto con favore la prospettiva di un ritorno alla normalità nei flussi energetici globali. Restano aperti i negoziati sul programma nucleare iraniano e sulle sanzioni, ma per l'economia mondiale il ritorno alla piena operatività di Hormuz significa soprattutto una riduzione del rischio geopolitico e la possibilità di riportare stabilità lungo una delle rotte commerciali più strategiche del mondo. abr/gtr