Formazione medica, confronto a Roma tra Fnomceo e delegazione saudita

ROMA (ITALPRESS) - A Roma si è tenuto un incontro tra la Federazione nazionale degli Ordini dei medici e degli odontoiatri e una delegazione della Saudi Commission for Health Specialties, con l’obiettivo di analizzare la comparabilità tra i sistemi di formazione e regolamentazione delle professioni sanitarie in Italia e in Arabia Saudita. Al centro del confronto la valutazione delle competenze degli operatori sanitari e dei laureati sauditi formati in Italia, nell’ambito di una più ampia cooperazione tra i due Paesi nel settore della salute. Ad accogliere la delegazione è stato il presidente della Fnomceo, Filippo Anelli, che ha illustrato le caratteristiche del sistema formativo medico italiano. col3/azn