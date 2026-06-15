Tg News – 15/6/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - G7 ad Evian, Trump atterrato a Ginevra - Usa e Iran, c’è l’accordo, Venerdì la firma - Macron: “Pronti a guidare missione a Hormuz con GB, Olanda e Italia” - Attacco russo su Kiev, danneggiata Cattedrale della Dormizione - Milano, chat sessista degli autisti Atm scoperta da una passeggera - Prato, scoperta banca fantasma, movimentati 100 milioni l’anno - In GB social media vietati ai minori di 16 anni - Uila-Uil, Mammucari rieletta segretaria: lavoro e diritti al centro congresso - Previsioni 3B Meteo 16 Giugno azn