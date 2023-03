Tg News -20/3/2023

In questa edizione: - Xi arrivato a Mosca, incontro con Putin - La crisi di Credit Suisse al vertice dei leader europei - Valanga a Courmayeur, trovato corpo seconda vittima - Un 19enne trovato morto nella notte a Napoli - Gimbe, casi Covid stabili, calano i ricoveri - Accelerano i prezzi delle case - Focus: Schlein, figli coppie gay, pronta una legge per il Parlamento - Previsioni del tempo di 3 B Meteo per il 21 Marzo gsl