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Tg News – 2/11/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Iran, da Khamenei ok per trattare con gli Usa - Supermercati sotto attacco hacker in mezza Europa - Rientrate in Italia le salme dei militari morti in Bosnia - Incidente ferroviario in Spagna, identificate le due vittime italiane - Crans-Montana, Moretti accusa ex proprietario Constellation - Meloni “La lotta alla criminalità giovanile continua” - Tennis, da oggi Zverev supera Sinner ed è il nuovo numero 1 - Libia-Italia, il forum di Misurata per rafforzare imprese e investimenti - Previsioni 3B Meteo 3 Novembre /gtr