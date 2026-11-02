Elezioni midterm Usa, Riotta “Sfida aperta, non si escludono sorprese”

ROMA (ITALPRESS) - Le elezioni di midterm in Usa sono ancora tutte da decidere. In una intervista all'Italpress, il giornalista Gianni Riotta non esclude soprese dell'ultim'ora. "Alla Camera penso che vinceranno i Democratici", afferma Riotta. Al Senato la partita è ancora aperta: "Nelle ultime settimane il vantaggio dei Repubblicani si è però accorciato". lcr/abr/gtr