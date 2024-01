Tg News – 2/1/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Spari a Capodanno, bufera sul sottosegretario Fdi Pozzolo - Incidente vicino a Pordenone, 3 morti e 4 feriti - Porta moglie in ospedale, fermato per femminicidio - Aereo di linea a fuoco in pista a Tokyo, 5 morti - Ostaggi, respinta nuova richiesta di Hamas - Al via domani i saldi, giro d’affari da 5 miliardi - Mattarella firma il Decreto Concorrenza ma fa precisazioni - Previsioni 3B Meteo 3 Gennaio gsl