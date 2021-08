Tg News – 19/8/2021

In questa edizione del telegiornale troverete: Nel 2021 il 43% delle spese delle famiglie italiane è in 'spese obbligate' Vaccino Covid-19, Oms: "Terza dose non è la priorità" Enac concede licenza e certificato a ITA Raccolta firme per l'eutanasia, CEI esprime preoccupazione