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Tg News – 19/6/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Meloni risponde a Trump: “Non imploriamo mai” - Hezbollah: “In vigore cessate il fuoco in Libano con Israele” - Russia-Ucraina, bombe su Kharkiv, Kiev centra raffineria a Mosca - Avvelenate con ricina: 70 alimenti sotto sequestro - Maturità, seconda prova: al Classico Quintiliano - Federconsumatori: “Costo petrolio in calo, prezzi benzina no” - Confcommercio: “Italia meta preferita per vacanze estive” - A Marina di Grosseto il Water Camp per 43 ragazzi tra sport e inclusione - Previsioni 3B Meteo 20 Giugno azn