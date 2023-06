Tg News – 19/6/2023

In questa edizione: - Blinken incontra Xi Jinping, segni di disgelo - Nordio: “Tuteleremo segretezza e dignità” - The Borderline lasciano Youtube e anche Roma - Stretta del governo: fino a 5 anni per istigazione sul web - Bimba scomparsa, ripresa ispezione ad ex albergo Firenze - Eva Kaili fa causa al Parlamento Europeo - Una mostra celebra i 120 anni dell'Automobile Club Milano - Previsioni 3B Meteo 20 Giugno /gtr