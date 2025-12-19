Home Video News Cronaca Tg News – 19/12/2025
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Putin: “Disposti a negoziare su proposte 2024 ad Ucraina” - Manovra, saltano norme su pensioni, Tfr e assicurazioni - Arrestato 19enne a Milano, violenza su due minorenni - Al liceo Giulio Cesare di Roma nuova lista stupri - Famiglia nel bosco, Corte d’Appello rigetta ricorso - Caso Pandoro, Chiara Ferragni in Tribunale a Milano - Esodo natalizio, fino a Lunedì 3,5 milioni italiani in viaggio - Dal centro storico ai pacchi di Natale, il portalettere racconta Napoli - Previsioni 3B Meteo 20 Dicembre azn