Tg News – 19/12/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Famiglia morta in casa a Firenze, ipotesi monossido - Ascoli, uccide la moglie e tenta il suicidio - Putin: “Pronti alla pace ma prima elezioni in Ucraina” - Il governo pone la fiducia sulla manovra alla Camera - Inchiesta Open, prosciolti Renzi e gli altri 10 indagati - Condannati ex marito e i 50 violentatori - 390mila casi di tumore nel 2024 in Italia - Previsioni 3B Meteo 20 Dicembre mrv