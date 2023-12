Tg News – 19/12/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Treviso, 27enne uccisa a coltellate davanti a casa - Saman, il padre nega di averla uccisa - Pedopornografia on line, 28 arresti in tutta Italia - Slitta ancora il parere sul Mes - Ferragni, dopo il pandoro le uova di Pasqua - Nell’assegno di divorzio conta anche la convivenza prematrimoniale - Israele pronta a nuova pausa umanitaria, parla Tajani - Crosetto torna sulle sue dichiarazioni sulla magistratura - Previsioni 3B Meteo 20 Dicembre gsl