Tg Sport – 19/11/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Cobolli eliminato dalle Atp Finals, Alcaraz in ansia per la coscia sinistra - Conte apre al ritorno alla Juventus ma la dirigenza conferma fiducia a Spalletti - Bruno Fernandes riflette sullo United, il Milan di Amorim osserva - Inter a caccia di parametri zero, nel mirino Becker e Anguissa - Milan, recuperati Maignan e Pavlovic per la sfida contro il Frosinone - Antonelli riparte da Las Vegas e sogna la decima vittoria - Inaugurato a Bruxelles lo Juventus Club Unione Europea con Chiellini e Ferrero azn